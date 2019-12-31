المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 3 عناصر للفصائل المسلحة غربي حلب والنظام يقصف ريف إدلب

31 ديسمبر,2019
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قتل 3 عناصر من الفصائل المسلحة جراء اشتباكات مع قوات النظام السوري بريف حلب الغربي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 3 عناصر من الفصائل المسلحة على الاقل قتلوا جراء قصف واشتباكات متبادلة مع قوات النظام في محوري الزهراء والراشدين غربي مدينة حلب.

من جهة أخرى جدد النظام السوري قصفه المدفعي والصاروخي على تلمنس وكنصفرة ودير شرقي ومناطق اخرى بريف معرة النعمان جنوبي إدلب.

هذا وجرت اشتباكات بين الفصائل المسلحة وقوات النظام السوري في ريف إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

المصدر:قناة اليوم

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