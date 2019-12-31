المرصد السوري لحقوق الانسان: حزب الله يعيد نشر قواته داخل مدينة داريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “قوات تابعة لحزب الله اللبناني أعادت انتشارها خلال الأيام الأخيرة في مدينة داريا بريف دمشق الغربي بعد أن كانت قد انسحبت منها في وقت سابق.

وأكد المرصد أن حزب الله أعاد انتشار قواته في العديد من النقاط وعلى بعض الطرقات الرئيسية المؤدية إلى المدينة، بعد أشهر على الانسحاب منها عند دخول دوريات تابعة لـ الشرطة_العسكرية_الروسية.

وبحسب مصادر المرصد السوري فإن مجموعات الحزب من إيران، تمركزت في نقاط على طريق الفصول الأربعة في داريا، وأخرى تمركزت في طريق المعامل المؤدية إلى المدينة والقادمة من أوتوستراد درعا- دمشق.

بينما تمركزت قوات أخرى في إحدى المدارس الابتدائية، بالإضافة إلى قيامها بإنشاء عدد من المقرات العسكرية ضمن المزارع الواقعة ضمن الأراضي الممتدة بين مدينتي داريا و معضمة_الشام، كما أقامت ثلاثة نقاط تفتيش في محيط مقام السيدة سكينة وسط المدينة، عند مفارق الطرق المؤدية إلى المقام.

المصدر:موقع الحل السوري