“عدسة المرصد”: قافلة لـ”التحالف الدولي” تضم 130 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية لقوات سوريا الديمقراطية تعبر من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق تصل “دير الزور” اليوم

31 ديسمبر,2019
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"عدسة المرصد": قافلة لـ"التحالف الدولي" تضم 130 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية لقوات سوريا الديمقراطية

"عدسة المرصد": قافلة لـ"التحالف الدولي" تضم 130 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية لقوات سوريا الديمقراطية تعبر من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق تصل "دير الزور" اليوم

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, December 31, 2019

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