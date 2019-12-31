“عدسة المرصد”: قافلة لـ”التحالف الدولي” تضم 130 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية لقوات سوريا الديمقراطية تعبر من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق تصل “دير الزور” اليوم
"عدسة المرصد": قافلة لـ"التحالف الدولي" تضم 130 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية لقوات سوريا الديمقراطية
"عدسة المرصد": قافلة لـ"التحالف الدولي" تضم 130 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية لقوات سوريا الديمقراطية تعبر من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق تصل "دير الزور" اليوم
Posted by المرصد السوري on Tuesday, December 31, 2019