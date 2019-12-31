“عدسة المرصد”: قافلة لـ”التحالف الدولي” تضم 130 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية لقوات سوريا الديمقراطية تعبر من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق تصل “دير الزور” اليوم