130 شاحنة تابعة لـ”التحالف الدولي” محملة بالمعدت العسكرية واللوجستية تدخل إلى “دير الزور” دعماً لقوات سوريا الديمقراطية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، وصول قافلة لـ”التحالف الدولي” كمساعدات لقوات سوريا الديمقراطية إلى دير الزور. وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري”، بأن 130 شاحنة تحمل سيارات عسكرية وصهاريج ومعدات عسكرية ولوجستية دخلت أمس من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 21 ديسمبر/كانون الأول، دخول قافلة مساعدات عسكرية من “التحالف الدولي” تضم أكثر من 100 شاحنة دخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، مكونة من عربات عسكرية دفع رباعي وسيارات “همر” دعماً لقوات سوريا الديمقراطية، حيث أفرغ قسم من الرتل في قاعدة “هيمو” في القامشلي والقسم الآخر توجه نحو مناطق الحسكة و ديرالزور.

ورصد “المرصد السوري”، في 15 ديسمبر/كانون الأول، دورية تابعة للقوات الأميركية انطلقت من قاعدة “هيمو” في القامشلي إلى مدينة الحسكة، وانقسمت الدورية المؤلفة من 4 مدرعات إلى قسمين، حيث اتجهت مدرعتان إلى دوار الاطفائية ومثلها إلى دوار سينالكو، وسط تحليق لطائرات أميركية في سماء المنطقة.

"عدسة المرصد": قافلة لـ"التحالف الدولي" تضم 130 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية لقوات سوريا الديمقراطية "عدسة المرصد": قافلة لـ"التحالف الدولي" تضم 130 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية لقوات سوريا الديمقراطية تعبر من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق تصل "دير الزور" اليوم Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, December 31, 2019