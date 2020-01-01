انقسامات في مجلس قبيلة “العكيدات” عقب عزل رئيسه وتعيين أعضاء   

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن اجتماعاً ضم وجهاء ومشايخ قبيلة العكيدات، افضى إلى عزل أحد شيوخها والذي يمثل رئاسة مجلس القبيلة، كما تم تعيين أعضاء لـ”مجلس القبيلة”، في حين ظهرت خلافات تسببت بانقسام شيوخ العشائر بين مؤيد ومعارض لهذا التشكيل الجديد.

وجاء في البيان الذي حصل “المرصد السوري” على نسخة منه: “على ضوء الأحداث المؤسفة الجارية في محافظة دير الزور، واستلهاما من مبادئنا وقيمنا وإحياءً لتاريخنا الذي كان مفعما بالأخلاق والقيم في عاداته وتقاليده، حيث كانت البطولة عنوانه على مد العصور، كما كانت الحكمة ميزته، وانطلاقا من تحملنا مسؤولياتنا تجاه أبنائنا وبعد المداولات والمشاورات وأخذ رأي الشباب والمثقفين ومن هم في موقع الحل والعقد في القبيلة، وبعد التطورات التي شهدتها محافظة دير الزور والفساد المستشري وانتشار الجريمة بشكل غير مسبوق، واستجابة لأهلنا، تقرر بالإجماع ما يلي:

1- ندعم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ويمثلنا سياسيا الشيخ رياض غنام الهفل.

2- ندعم قوات سوريا الديمقراطية ممثلة بالمجلس العسكري لدير الزور ويمثلنا عسكريا أمير البكير.

3- عزل الشيخ جميل رشيد الهفل واستبعاده نهائيا كونه غير مقبول اجتماعيا ولا يخدم مصالح القبيلة.

4-يعاد تشكيل مجلس القبيلة.

وكان “المرصد السوري” رصد تشكيل مجلس القبيلة في مطلع العام 2019، وحصل على شريط مصور بذلك.