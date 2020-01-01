“مجلس الرقة المدني” يعقد مؤتمرا عاما.. ويطرح سلسلة مشاريع لعام 2020 

عقد مجلس الرقة المدني مؤتمرا عاما ضم “لجان ومكاتب” المجلس، اليوم، بهدف تقييم ختام أعمال عام 2019. وحضر المؤتمر أعضاء مجلس سوريا الديمقراطية، حيث تم طرح سلسلة من المشاريع لعام 2020، أهمها: بناء مدرستين كبيرتين في قلب المدينة، وتأهيل الجسر الحيوي على نهر الفرات “الجديد”، ومشروع تأهيل كهرباء مدينة الرقة بعد انقطاع دام 4 سنوات. كما تناول المؤتمر مشروع تأهيل صوامع في منطقتين زراعيتين وتأهيل مجفف البذار، وإنشاء مركز لاستلام الحبوب بريف الرقة.