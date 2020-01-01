مقتل ضابط في قوات النظام في قصف للفصائل المقاتلة على سهل الغاب.. و13 قتيلا حصيلة قتلى قوات قوات النظام والفصائل خلال اشتباكات واستهدافات اليوم

قتل ضابط وأصيب 4 عناصر من قوات النظام، نتيجة قصف مدفعي وصاروخي للفصائل المقاتلة استهدف قرى وبلدات في سهل الغاب مساء اليوم،.

على صعيد متصل، سقطت عدة قذائف مدفعية في حي الزهراء بمدينة حلب، فيما قصفت قوات النظام مواقع الفصائل في محيط مدينة حلب. واستهدفت هيئة تحرير الشام تجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في بلدة التح بقذائف المدفعية، فيما استهدفت الفصائل تجمعات لقوات النظام في مدينة خان شيخون بريف إدلب وبلدتي أصيلة وجب رملة بريف حماة الغربي بالصواريخ. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان 4 غارات نفذتها طائرات روسية استهدفت بلدة معرشمارين، وذلك بعد غيابها لما يزيد على 24 ساعة. في الوقت ذاته، شنت قوات النظام المتمركزة في إدلب قصفا مدفعيا وصاروخيا استهدف كل من تلمنس وخان السبل وكفرنبل، حزارين ومعرة النعمان وكنصفرة ودير شرقي ومناطق أخرى بريف معرة النعمان، كما قصفت بلدة سراقب بصواريخ محملة بقنابل عنقودية.

وكان “المرصد السوري” وثّق، اليوم، مقتل 4 عناصر من قوات النظام، خلال اشتباكات مع الفصائل المقاتلة على إحدى نقاط التماس في محيط قرية أبو دفنة بريف إدلب الشرقي، اليوم. كما قُتل عنصرين من قوات النظام جراء استهدافهما بصاروخ موجه على محور بلدة جرجناز، بينما سقط 3 قتلى من مقاتلي الفصائل المقاتلة خلال الاشتباكات على تلك المحاور. ووثق “المرصد السوري” مقتل 3 في صفوف الفصائل، جراء قصف واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها على محوري الزهراء والراشدين غرب مدينة حلب.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد من قتلوا منذُ اتفاق “بوتين-أردوغان” الأخير في 31 آب/أغسطس الفائت وحتى اليوم، يرتفع إلى 1329 شخصا، وهم 313 مدنيا بينهم 83 طفلا و62 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم: 140 بينهم 43 طفلا و24 مواطنة في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و21 بينهم 3 مواطنات و7 أطفال استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و61 بينهم 7 أطفال و13 مواطنة استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية، كما استشهد 77 شخصًا بينهم 20 مواطنة و21 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و14 مدنيا بينهم 5 أطفال ومواطنتان في قصف الفصائل على مناطق سيطرة قوات النظام بمدينة حلب وريفها وريف حماة، كما قتل في الفترة ذاتها 489 مقاتلا على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 351 من الجهاديين، بالإضافة لمقتل 527 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

وبذلك، يرتفع أيضاً عدد من قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في 30 أبريل/نيسان الفائت وحتى اليوم، إلى 5430 شخص، وهم: 1358 مدنيا، بينهم 343 طفل و248 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي، بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم: 366 بينهم 87 طفلا و67 مواطنة و9 من الدفاع المدني و6 من منظومة الإسعاف في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و109 بينهم 22 مواطنة و22 طفلا استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و598 بينهم 162 طفلا و103 مواطنة و5 عناصر من فرق الإنقاذ استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية. كما استشهد 191 شخصا، بينهم 40 مواطنة و41 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و94 مدنيا بينهم 31 طفلا و16 مواطنة في قصف الفصائل على السقيلبية وقمحانة والرصيف والعزيزية وكرناز وجورين ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب وريفها الجنوبي، كما قتل في الفترة ذاتها 2154 مقاتلًا على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 1438 من الجهاديين، بالإضافة إلى مقتل 1918 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

كما وثَّق “المرصد السوري”، خلال الفترة الممتدة من 15 شباط/فبراير 2019 تاريخ اجتماع “روحاني – أردوغان – بوتين” وحتى اليوم، استشهاد ومصرع ومقتل 5956 شخصًا في مناطق الهدنة الروسية – التركية، وهم: 1641 مدنيا بينهم 424 طفلا و312 مواطنة، قضوا في القصف الجوي الروسي والقصف الصاروخي من قبل قوات النظام والفصائل، ومن ضمن حصيلة المدنيين، و120 بينهم 34 طفلا و20 مواطنة استشهدوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام، و 2240 مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 1470 مقاتلاً من “الجهاديين”، و2075 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

ووثق “المرصد السوري” كذلك، منذ بدء الاتفاق الروسي – التركي، استشهاد ومصرع ومقتل 6190 شخصاً خلال تطبيق اتفاق بوتين – أردوغان، وهم: 1724 بينهم 453 طفلًا و326 مواطنة عدد الشهداء في القصف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها واستهدافات نارية وقصف من الطائرات الحربية، ومن ضمنهم 121 شخصاً، بينهم 34 طفلا و21 مواطنة استشهدوا وقضوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل، و2307 مقاتل قضوا وقتلوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 1574 مقاتلاً من الجهاديين، و2159 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.