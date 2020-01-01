في فصل جديد من انتهاكات حقوق الإنسان.. الفصائل الموالية لأنقرة تختطف شاب كردي من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة رأس العين (سري كانييه)

لا تزال الفصائل الموالية لتركيا تمارس أبشع الانتهاكات بحق المدنيين ضمن المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً شمال شرق سوريا بفعل عملية “نبع السلام”، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان حادثة جديدة تمثلت باختطاف أحد الفصائل المتواجدة في مدينة رأس العين (سري كانييه) لشاب كردي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد عودته إلى منزله برفقة والدته، وقالت مصادر المرصد السوري أن الفصيل حاول قتل الشاب لكن تدخل أهالي الحي حال دون ذلك، لقوم الفصيل باختطافه وسط مصير مجهول يلاحقه، وأضافت مصادر المرصد السوري بأن والدة الشاب حاولت مراراً وتكراراً استرجاع ولدها عبر وجهاء وأعيان مقربين من الفصائل إلا أن محاولتها جميعها باءت بالفشل، وسط معلومات بأن الفصيل الذي اختطف الشاب هو “فرقة الحمزة”.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 19 من شهر ديسمبر الفائت، أن الفصائل الموالية لأنقرة تواصل عملية نقل الحبوب من صوامع شركراك بريف الرقة الشمالي نحو الأراضي التركية، حيث جرى صباح اليوم نقل كميات جديدة من الحبوب إلى تركيا بمرافقة آليات تركية، وأضافت مصادر المرصد السوري أن العملية جرت على مرأى القوات الروسية المتواجدة في محيط المنطقة، دون أن تحرك ساكن، جدير بالذكر أن القوات التركية والفصائل كان قد بسطت سيطرتها على صوامع شركراك في الـ 18 من الشهر المنصرم، وتضم صوامع القرية كميات كبيرة جداً من مخزون القمح والحبوب.