((بالصور)) انفجار آلية مفخخة في بلدة أبو حمام الخاضعة لسيطرة قسد شرق دير الزور

1 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجار عنيف ضرب بلدة أبو حمام الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، ناجم عن آلية مفخخة انفجرت أمام مقر سابق لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) في البلدة، ما أدى لإصابة طفلين وسيدة بجراح، بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة، ووثّق المرصد السوري يوم أمس وفاة طفل إثر تعرضه لإطلاق النار خلال اندلاع اشتباك مسلح بين مجموعة مسلحة مجهولة، وقوات سوريا الديمقراطية اثر تعرض دورية لـ قسد لهجوم من قبل المجموعة المسلحة في قرية الجرذي في ريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى لإصابة مواطن واسشهاد طفل. ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات هي حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 414 شخص، حيث رصد “المرصد السوري” اغتيال هذه الخلايا لـ133 مدنيا، من بينهم 7 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 277 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

 

عدسة المرصد السوري ترصد الأضرار الناجمة عن انفجار آلية مفخخة أمام مقر سابق لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي

عدسة المرصد السوري ترصد الأضرار الناجمة عن انفجار آلية مفخخة أمام مقر سابق لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, January 1, 2020

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