10 آلاف ضربة جوية وبرية.. و13 مجزرة.. 5 مفخخات.. ونحو 1000 قضوا خلال شهر ديسمبر 2019

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد ومقتل 989 شخص خلال شهر كانون الأول / ديسمبر من العام 2019، توزعوا على الشكل التالي::

الشهداء المدنيون:: 279 بينهم 64 طفل دون سن الثامنة عشر، و42 مواطنات فوق سن الـ 18 توزعوا على الشكل التالي::

67 مواطن بينهم 21 طفل و12 مواطنة استشهدوا في قصف للطائرات الحربية الروسية، و46 مواطن بينهم 4 أطفال دون الـ 18 و9 مواطنات فوق الـ 18 استشهدوا جراء قصف الطائرات الحربية، و17 بينهم 6 أطفال دون الـ18 و3 مواطنات فوق الـ 18 استشهدوا جراء قصف طائرات النظام المروحية، و30 مواطناً بينهم 10 مواطنات و8 أطفال استشهدوا في قصف وبرصاص قوات النظام، و25 مواطن استشهدوا تحت التعذيب في سجون قوات النظام، ومواطنان اثنان جراء قصف الفصائل، ومواطنة وطفل استشهدا برصاص قوات سوريا الديمقراطية، و3 أشخاص بينهم مواطنة على يد حرس الحدود التركي، ومواطنان اثنان قضيا جراء قضيا خلال عملية نبع السلام، ورجل وطفل على يد هيئة تحرير الشام، وطفل قضى بسبب سوء الأوضاع الصحية في مخيم الهول، و4 مواطنين بينهم مواطنتان اثنتان استشهدوا في ظروف مجهولة، و6 مواطنين قضوا على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”، و23 مواطناً بينهم 10 أطفال ومواطنة قضوا بانفجار ألغام وعبوات ناسفة، و18 مواطن بينهم 3 أطفال استشهدوا في انفجار مفخخات، و10 مواطنين بينهم 8 أطفال قضوا على يد القوات التركية، و21 مواطن بينهم طفل و3 مواطنات قضوا باغتيالات متفرقة في الأراضي السورية.

مقاتلون سوريون من الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة وحركات وتنظيمات أخرى:: 71

قوات سوريا الديمقراطية:: 17

قوات النظام:: 220

عناصر اللجان الشعبية، وقوات الدفاع الوطني، ومسلحين موالين للنظام من الجنسية السورية:: 145

حزب الله اللبناني:: 1

مقاتلون موالون للنظام من جنسيات غير سورية غالبيتهم من الطائفة الشيعية:: 16

مقاتلون من الفصائل الإسلامية المقاتلة وتنظيم “الدولة الإسلامية” وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، وجيش المهاجرين والأنصار والحزب الإسلامي التركستاني من جنسيات غير سورية:: 233

مجهولو الهوية: 7

في حين وثق المرصد السوري تنفيذ الطائرات الحربية الروسية والسورية والطائرات المروحية وقوات النظام 9196 ضربة جوية وبرية راح ضحيتها 148 مواطن مدني بينهم 37 طفلاً دون الـ 18، و30 مواطنة فوق الـ 18.

حيث نفذت طائرات الضامن الروسي 546 ضربة جوية راح ضحيتها 67 مواطن بينهم 21 طفلاً دون الـ 18، و12 مواطنة فوق الـ 18.

ونفذت طائرات النظام الحربية 431 ضربة راح ضحيتها 46 مواطن مدني بينهم 4 أطفال و9 مواطنات.

كما ألقت طائرات النظام المروحية 549 برميل متفجر راح ضحيتهم 17 مواطن بينهم 6 أطفال و3 مواطنات.

فيما استهدفت قوات النظام بـ 7670 قذيفة وصاروخ منطقة “خفض التصعيد” راح ضحيتها 18 مواطن بينهم 6 أطفال و6 مواطنات.

كذلك ارتكبت القوى المتصارعة 13 مجزرة خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2019 راح ضحيتها 94 مواطن بينهم 27 طفل دون الـ 18، و20 مواطنة فوق الـ 18 وتوزعت المجازر حسب مرتكبيها على النحو التالي::

5 مجازر نفذتها طائرات “الضامن الروسي” راح ضحيتها 34 مواطن بينهم 12 طفل دون الـ 18، و5 مواطنات فوق الـ 18.

4 مجازر نفذتها طائرات النظام الحربية راح ضحيتها 27 مواطن بينهم طفل دون الـ 18، و7 مواطنات فوق الـ 18.

3 مجازر نفذتها قوات النظام راح ضحيتهما 23 مواطن بينهم 6 أطفال دون الـ 18، و8 مواطنات فوق الـ 18.

مجزرة نفذتها القوات التركية راح ضحيتها 10 اشخاص بينهم 8 أطفال دون الـ 18.

كذلك ضربت 6 مفخخات مناطق في سيطرة القوات التركية راح ضحيتها 20 شخصا هم مقاتلان اثنان و15 مواطن و3 أطفال.

بينما نفذ تنظيم “الدولة الإسلامية” وخلاياه النائمة ما لا يقل عن 20 استهداف خلال شهر كانون الأول / ديسمبر راح ضحيتها 60 شخص هم:: 7 مواطنين مدنيين، و11 مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية، و20 عنصراً من قوات النظام و15 عنصر من المسلحين الموالين لقوات النظام، و6 عناصر من المليشيات الايرانية.

ورغم كل محاولات التوصل لحلول، وعمليات التهجير والتلاعب بمستقبل السوريين وقرارات مجلس الأمن والهدن، ورغم انخفاض كثافة القتل بسبب الرغبة الدولية في البحث عن حل، إلا أن نزيف الدماء لا يزال مستمراً على الأرض السورية ولا يزال القتل والاقتتال، مستمراً دونما سلام، ولم تكن هدن وقف إطلاق النار إلا استراحة محارب بين الأطراف المتصارعة على الجغرافيا السورية، فكان بعض الأطراف رابحاً وبعضها الآخر خاسراً للنفوذ والسيطرة، لذا فإنَّنا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، ندعو الأطراف الدولية مجدداً للعمل الجاد والمستمر بأقصى طاقاتها، من أجل وقف نزيف دم أبناء الشعب السوري، الذي واجه الاستبداد والظلم في سبيل الوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة، كما يجدد المرصد السوري تعهده بالالتزام في الاستمرار برصد وتوثيق المجازر والانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري، بالإضافة لنشر الإحصائيات عنها وعن الخسائر البشرية، للعمل من أجل وقف استمرار ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات والفظائع بحق أبناء الشعب السوري، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم الدولة الخاصة، كي لا يفلتوا من عقابهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق شعب كان ولا يزال يحلم بالوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة لكافة مكونات الشعب السوري.

انفوجرافيك المجازر خلال شهر ديسمبر 2019:

انفوجرافيك الضربات الجوية خلال شهر ديسمبر 2019:

انفوجرافيك توزع الشهداء المدنيين لشهر ديسمبر 2019:

انفوجرافيك الخسائر البشرية لشهر كانون الأول ديسمبر 2019: