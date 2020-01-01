قوات النظام تنفذ أول مجزرة بالعام الجديد وتقتل 6 أشخاص بينهم 4 أطفال نتيجة قصفها الصاروخي على بلدة شرق إدلب

1 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مجزرة نفذتها قوات النظام بقصفها الصاروخي على بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي، حيث استشهد 6 مواطنين بينهم معلمة و4 أطفال، جراء سقوط صواريخ على مدرسة ومناطق أخرى في البلدة، وعدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، على صعيد متصل شنت طائرات النظام الحربية بعد ظهر اليوم الأربعاء غارات على بلدة خان السبل بريف إدلب الجنوبي، فيما رصد المرصد السوري منذ ساعات استهداف طائرات حربية روسية لمحيط مدينة إدلب بأكثر من 22 غارة جوية بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، حيث تضم المنطقة سجن إدلب المركزي الذي سبق وتعرض لقصف جوي روسي، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية جراء الغارات الروسية المكثفة، على صعيد متصل قصفت الفصائل بعد منتصف الليل أماكن في جورين وشطحة العزيزية والرصيف والجيد الخاضعة لسيطرة قوات النظام بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي

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