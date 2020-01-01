استياء شعبي بعد اعتداء عناصر من “قوات سوريا الديمقراطية” بالضرب المبرح على طاقم مشفى في ريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: أقدم مسلحون ينتمون لـ “قوات سوريا الديمقراطية” على اقتحام المشفى الطبي في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي، ومن ثم الاعتداء بالضرب المبرح على الأطباء والممرضين وجميع العاملين ضمن المشفى، دون معرفة أسباب ودوافع ذلك، فيما علم “المرصد السوري” أن طاقم المشفى من أطباء وممرضين واداريين علقوا عملهم احتجاحاً على الاعتداء، في حين خرج أهالي بلدة الكسرة بمظاهرة وقطعوا بعض الطرقات مطالبين بمحاسبة عناصر قوات سوريا الديمقراطية الذين قاموا بالاعتداء.