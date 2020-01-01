مسلحون يهاجمون بـ الأسلحة الرشاشة حاجز لـ”مخابرات النظام” في منطقة الحرمون بريف العاصمة دمشق

1 يناير,2020
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محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: اندلعت بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة على حاجز “مغر المير” التابع لـ”مخابرات النظام” في منطقة الحرمون في ريف العاصمة دمشق، إثر هجوم بـالأسلحة الرشاشة نفذه مسلحون مجهولون على الحاجز ، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، ورصد المرصد السوري في الـ 29 من شهر ديسمبر الفائت عملية اغتيال طالت رئيس لجنة المصالحة في بلدة كناكر بـ غوطة دمشق الغربية، وذلك من خلال استهدافه بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته، ما أدى لمقتله على الفور. ورصد “المرصد السوري” في 26 ديسمبر / كانون الأول عملية اغتيال شهدتها مدينة معضمية الشام بريف دمشق الغربي، حيث أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال أحد عناصر “الفرقة الرابعة” في المدينة وذلك عبر إطلاق النار عليه أثناء سلوكه أحد الطرق الفرعية في المدينة ليلاً ما أدى لمقتله على الفور.

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