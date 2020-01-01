المرصد السوري لحقوق الانسان: 6 قتلى في أكثر من 22 غارة لروسيا والنظام السوري على إدلب

1 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان: 6 قتلى في أكثر من 22 غارة لروسيا والنظام السوري على إدلب
المرصد السوري لحقوق الانسان: 6 قتلى في أكثر من 22 غارة لروسيا والنظام السوري على إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ستة مواطنين بينهم معلمة وأربعة أطفال، الأربعاء، جراء قصف صاروخي للنظام على مدرسة ومناطق أخرى في بلدة سرمين بريف إدلب الشرقي.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحافي اليوم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وحسب المرصد، شنت طائرات النظام الحربية بعد ظهر اليوم غارات على بلدة خان السبل بريف إدلب الجنوبي.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات حربية روسية استهدفت محيط مدينة إدلب، شمال غربي سوريا، بأكثر من 22 غارة جوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح أن من بين المناطق التي تم قصفها سجن إدلب المركزي الذي سبق وتعرض لقصف جوي روسي.

وأضاف أنه لم ترد بعد معلومات عن الخسائر البشرية جراء الغارات الروسية المكثفة.

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد أكد الثلاثاء أن معركة إدلب هدفها القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة السوريين.

وقال إن “عملية مكافحة الإرهاب مستمرة وتشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية قبل أي شيء آخر”.

وتواصل قوات النظام المدعومة من روسيا عملياتها في إدلب، المعقل الكبير الأخير للمسلحين في سوريا.

المصدر:القدس العربي

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