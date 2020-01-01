المرصد السوري لحقوق الانسان:التحالف يسلم “قسد” 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية

وصلت 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية من التحالف الدولي إلى قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في دير الزور السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن)، اليوم الأربعاء، إن الشاحنات تحمل سيارات عسكرية وصهاريج ومعدات عسكرية ولوجستية، ودخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

وأضاف أن قافلة المساعدات العسكرية هذه من التحالف الدولي تضم أكثر من 100 شاحنة، ودخلت إلى الأراضي السورية يوم 21 ديسمبر الماضي.

وأوضح أن المساعدات مكونة من مركبات عسكرية ذات دفع رباعي وسيارات “همر” دعما لقوات سوريا الديمقراطية، حيث أفرغ قسم من الرتل في قاعدة “هيمو” بالقامشلي والقسم الآخر توجه نحو مناطق الحسكة ودير الزور.

"عدسة المرصد": قافلة لـ"التحالف الدولي" تضم 130 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية لقوات سوريا الديمقراطية "عدسة المرصد": قافلة لـ"التحالف الدولي" تضم 130 شاحنة محملة بالمساعدات العسكرية واللوجيستية لقوات سوريا الديمقراطية تعبر من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق تصل "دير الزور" اليوم Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, December 31, 2019

المصدر:روسيا اليوم