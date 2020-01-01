المرصد السوري لحقوق الانسان:انفجار عنيف ضرب بلدة أبو حمام الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي

1 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:انفجار عنيف ضرب بلدة أبو حمام الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي
المرصد السوري لحقوق الانسان:انفجار عنيف ضرب بلدة أبو حمام الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان انه انفجار عنيف ضرب بلدة أبو حمام الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، ناجم عن آلية مفخخة انفجرت أمام مقر سابق لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) في البلدة، ما أدى لإصابة طفلين وسيدة بجراح، بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة.

ووثّق المرصد السوري يوم أمس وفاة طفل إثر تعرضه لإطلاق النار خلال اندلاع اشتباك مسلح بين مجموعة مسلحة مجهولة، وقوات سوريا الديمقراطية اثر تعرض دورية لـ قسد لهجوم من قبل المجموعة المسلحة في قرية الجرذي في ريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى لإصابة مواطن واسشهاد طفل.

المصدر:خبر24

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