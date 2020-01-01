المرصد السوري لحقوق الانسان:الطائرات الروسية تعاود قصف “خفض التصعيد” بغد غياب 24 ساعة

قصفت الطائرات الروسية مناطق واسعة في ريف إدلب، بعد غيابها عن أجواء المنطقة لما يزيد عن 24 ساعة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، ان الطائرات الحربية الروسية شنت، مساء الثلاثاء، غارات استهدفت بلدة معرشمارين بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعد غياب عن الأجواء استمر لما يزيد على 24 ساعة متواصلة. في الوقت ذاته، شنت القوات الحكومية المتمركزة في إدلب قصفاً مدفعياً وصاروخياً استهدف كل من تلمنس وخان السبل وكفرنبل، كما قصفت بلدة سراقب بصواريخ محملة بقنابل عنقودية.

وعلى صعيد متصل، استهدفت هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة تجمعات القوات الحكومية في بلدة التح بقذائف المدفعية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، فيما استهدفت المعارضة تجمعات للقوات الحكومية في مدينة خان شيخون بريف إدلب وبلدتي أصيلة وجب رملة بريف حماة الغربي بالصواريخ.

كذلك، قصفت القوات الحكومية البرية مناطق في حزارين ومعرة النعمان وتلمنس وكنصفرة ودير شرقي ومناطق أخرى بريف معرة النعمان.

المصدر:اوغاريت بوست