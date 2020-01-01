المزيد من الخسائر البشرية يرفع إلى نحو 25 تعداد الذين استشهدوا وأصيبوا بقصف قوات النظام على بلدة سرمين شرق إدلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الشهداء جراء المجزرة التي نفذتها قوات النظام باستهدافها الصاروخي على بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي، حيث ارتفع إلى 8 بينهم مواطنتين و4 أطفال تعداد المدنيين الذين استشهدوا جراء سقوط صواريخ أرض-أرض على مدرسة ومواقع أخرى في البلدة، فيما لا يزال عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 16 جريح بعضهم في حالات خطرة، فيما رصد المرصد السوري منذ ساعات استهداف طائرات حربية روسية لمحيط مدينة إدلب بأكثر من 22 غارة جوية بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، حيث تضم المنطقة سجن إدلب المركزي الذي سبق وتعرض لقصف جوي روسي، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية جراء الغارات الروسية المكثفة، على صعيد متصل قصفت الفصائل بعد منتصف الليل أماكن في جورين وشطحة العزيزية والرصيف والجيد الخاضعة لسيطرة قوات النظام بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي