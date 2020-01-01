المرصد السوري لحقوق الانسان:أدنى حصيلة سنوية للقتلى في سوريا في 2019

سجل النزاع الدائر في سوريا منذ نحو 9 أعوام، في 2019 أدنى حصيلة سنوية للقتلى، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووثّق المرصد مقتل 11215 شخصاً بين مقاتل ومدني في 2019، موضحاً أن حصيلة القتلى المدنيين بلغت 3473 شخصاً بينهم 1021 طفلاً.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن 2019 كان الأقل دموية منذ بداية الحرب التي أسفرت في عن مقتل 370 ألف شخص.

وشهدت سوريا في 2019 قتالاً ضارياً على ثلاث جبهات.

ففي مارس (آذار) طردت وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة تنظيم داعش من آخر رقعة كان يسيطر عليها في أقصى الشرق السوري قرب الحدود مع العراق.

وفي الصيف، كما وفي الأسابيع الأخيرة، صعد النظام السوري حملته العسكرية على إدلب الخاضعة للجهاديين في شمال غرب سوريا.

وفي الصيف أوقعت المعارك في المنطقة التي تأوي نحو 3 ملايين شخص ومقاتلين نحو ألف قتيل مدني.

وفي شرق البلاد شنت تركيا وفصائل مقاتلة موالية لها عملية عسكرية عبر الحدود داخل سوريا لطرد المقاتلين الأكراد، الذين تعتبرهم “إرهابيين”.

وفي 2015 استعاد النظام السوري بدعم من روسيا السيطرة على مساحات شاسعة من الفصائل المعارضة والجهاديين.

وفي 2017 بلغت حصيلة القتلى 33 ألفا، لتتراجع في العام التالي إلى 19600 قتيل.

وكان 2014 الأكثر دموية في النزاع وبلغت حصيلته 76 ألف قتيل، بالتزامن مع صعود تنظيم داعش وسيطرته على مساحات شاسعة في سوريا والعراق.

المصدر:موقع 24 الاخباري