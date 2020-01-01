المرصد السوري لحقوق الانسان: التحالف يرسل 130 شاحنة مساعدات عسكرية لـ ‹قسد›

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، إن الشاحنات تحمل سيارات عسكرية وصهاريج ومعدات عسكرية ولوجستية، ودخلت من معبر الوليد الحدودي مع العراق.

وأضاف أن قافلة المساعدات العسكرية هذه من التحالف الدولي تضم أكثر من 100 شاحنة، ودخلت إلى الأراضي السورية يوم 21 ديسمبر الماضي.

وأوضح أن المساعدات مكونة من مركبات عسكرية ذات دفع رباعي وسيارات ‹همر› دعما لقوات سوريا الديمقراطية، حيث أفرغ قسم من الرتل في قاعدة (هيمو) بقامشلو والقسم الآخر توجه نحو مناطق الحسكة ودير الزور.

المصدر:باس نيوز