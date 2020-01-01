المرصد السوري لحقوق الانسان:مع بدء العام الجديد.. غارات روسية مكثفة على محيط إدلب

مع أولى ساعات في العام الجديد 2020، صعّدت طائرات حربية روسية قصفها على إدلب، وسط سماع دوي صفارات الإنذار في عدد من المدن والبلدات في عموم المحافظة مع تحليق طائرات حربية روسية في سماء محافظة إدلب.

وقال مراسل “بروكار برس” في إدلب، إن طائرتين حربيتين روسيتين تناوبتا على قصف أطراف مدينة إدلب الغربية بعدد من الغارات الجوية، بالصواريخ الفراغية والارتجاجية.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهداف الطيران الروسي محيط مدينة إدلب بأكثر من 22 غارة جوية بعد منتصف الليل.

وأشار المراسل إلى أن قصفاً جوياً مماثلاً استهدف بلدة كفرسجنة بريف إدلب الجنوبي، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا، فيما استهدفت مدفعية النظام السوري بالصواريخ مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.

ومع حلول العام الجديد، تضامن سوريون وعرب على مواقع التواصل الاجتماعي مع مأساة محافظة إدلب، وسط تصعيد قوات النظام وروسيا واستهداف الأحياء السكنية والمدنيين، كما أرسلوا الأمنيات والتبريكات في سنتها الجديدة، مع انعدام أي مظاهرة للاحتفال في العام الجديد في كافة مناطقها.

وتعيش إدلب ومخيّماتها كارثة إنسانية صعبة، مع نزوح أكثر من 283 ألف نسمة من منطقة جنوب وشرق إدلب خلال الفترة الممتدة منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 30 كانون الأوّل، بحسب فريق “منسقي الاستجابة”.

كما أحصى الفريق، مقتل أكثر من 1703 مدني في مناطق شمال غرب سوريا معظمهم من محافظة إدلب، خلال عام 2019 بنيران قوات النظام وروسيا.

المصدر:بروكار برس