المرصد السوري لحقوق الانسان:عام 2019 هو الأقل دموية في سوريا

سجّل النزاع الدائر في سوريا منذ نحو 9 سنوات، في العام 2019 أدنى حصيلة سنوية للقتلى، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.ووثّق المرصد مقتل 11215 شخصا بين مقاتل ومدني في عام 2019، موضحا أن حصيلة القتلى المدنيين بلغت 3473 شخصا بينهم 1021 طفلا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن العام 2019 كان الأقل دموية منذ بداية الحرب التي أسفرت في نحو 9 سنوات عن مقتل 370 ألف شخص.

وشهدت سوريا في العام 2019 قتالا ضاريا على ثلاث جبهات.

المصدر:عمون نيوز