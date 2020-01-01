قتلى وجرحى جراء هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية لـ”قوات النظام” في تلفيتا بالقلمون الغربي

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين مجهولين هاجموا نقطة أمنية تابعة لـ “قوات النظام” في منطقة تلفينا بالقلمون الغربي من الريف الدمشقي، وذلك مساء يوم أمس الثلاثاء، حيثُ أسفر الهجوم عن مقتل عنصرين اثنين من قوات النظام وجرح اثنين آخرين. وكان “المرصد السوري” قد نشر اليوم أن اشتباكات عنيفة اندلعت بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء بالأسلحة الرشاشة على حاجز “مغر المير” التابع لـ”مخابرات النظام” في منطقة الحرمون في ريف العاصمة دمشق، إثر هجوم بـالأسلحة الرشاشة نفذه مسلحون مجهولون على الحاجز ، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.