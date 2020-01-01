استشهاد طفلة في انفجار مفخخة أمام مقر سابق لقوات “الأسايش” بريف دير الزور الشرقي

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد طفلة جراء انفجار آلية مفخخة أمام مقر سابق لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) في بلدة أبو الحمام بريف دير الزور الشرقي، والتي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات هي حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 415 شخص، حيث رصد “المرصد السوري” اغتيال هذه الخلايا لـ134 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 277 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.