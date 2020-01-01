13 قضوا أمس بينهم 7 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و6 استشهدوا وقضوا في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية ارتفع إلى 1 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الثلاثاء إلى قافلة شهداء الثورة السورية

ففي محافظة دير الزور استشهد طفل إثر تعرضه لإطلاق النار خلال اندلاع اشتباك مسلح بين مجموعة مسلحة مجهولة، وقوات سوريا الديمقراطية اثر تعرض دورية لـ قسد لهجوم من قبل المجموعة المسلحة في قرية الجرذي في ريف دير الزور الشرقي.

كما قضى 3 مقاتلين في الفصائل جراء قصف واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها على محوري الزهراء والراشدين غرب مدينة حلب

أيضاً قضى مقاتلان اثنان جراء اشتباكات مع قوات النظام بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

كذلك قتل 6 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء اشتباكات مع الفصائل جنوب شرق إدلب.

فيما قتل ضابط في قوات النظام جراء استهدافه من قبل الفصائل بسهل الغاب شمال غرب حماة.