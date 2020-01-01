قوى الأمن الداخلي تعتقل 5 أشخاص شجعوا على التظاهر ضد إدارة مخيم “واشوكاني” بريف الحسكة 

1 يناير,2020
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 علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن قوات الأمن الداخلي اعتقلت 5 أشخاص من أهالي رأس العين من القاطنين في مخيم “واشوكاني” ضمن موجة النزوح بعد عملية “نبع السلام” العسكرية التركية.
ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، تعود أسباب الاعتقال إلى تشجيعهم قاطني المخيم على التظاهر ضد إدارة المخيم، لسوء الخدمات هناك.
ويعيش النازحون في مخيمات النزوح بفعل العملية العسكرية التركية “نبع السلام” شمال شرق سوريا، أوضاعاً إنسانية صعبة للغاية في ظل عدم تدخل ومد يد العون من قبل المنظمات الدولية والأمم المتحدة على وجه الخصوص.
ولعل مخيم “واشوكاني” بريف الحسكة المثال الأبرز للكارثة الإنسانية التي يعيشها النازحون. وأبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري”، بأن الأمم المتحدة لم تدخل إلى المخيم إطلاقاً ولا حتى المنظمات الأخرى، حيث تقتصر المساعدات المقدمة للمخيم على عمل الهلال الأحمر الكردي فقط، إذ يأوي المخيم نحو 800 عائلة ويبلغ عددهم أكثر من 5700 شخص، غالبيتهم العظمى نزحوا من منطقتي تل أبيض شمال الرقة ورأس العين شمال الحسكة. ويناشد “المرصد السوري” المنظمات المعنية والأمم المتحدة بالتدخل لمساعدة النازحين هناك.

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