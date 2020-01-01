المرصد السوري لحقوق الانسان:التحالف يسلّم قسد 130 شاحنة محمّلة بمساعدات عسكرية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التحالف الدولي سلّم قوات سوريا الديمقراطية «قسد» 130 شاحنة محمّلة بمساعدات عسكرية.

وقال المرصد، ومقره لندن، الأربعاء، إن الشاحنات تحمل سيارات عسكرية وصهاريج ومعدات عسكرية ولوجستية، ودخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

وأضاف أن قافلة المساعدات العسكرية هذه من التحالف الدولي تضم أكثر من 100 شاحنة، ودخلت الأراضي السورية يوم 21 ديسمبر الماضي.وأوضح أن المساعدات مكونة من مركبات عسكرية ذات دفع رباعي وسيارات «هامر» دعماً لقوات سوريا الديمقراطية، حيث أفرغ قسم من الرتل في قاعدة «هيمو» بالقامشلي والقسم الآخر توجه نحو مناطق الحسكة ودير الزور.

من ناحية أخرى، يواصل الجيش السوري عملياته في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، حيث شن أكثر من 22 غارة جوية صباح أمس. وأوضح المرصد أن من بين المناطق التي تم قصفها سجن إدلب المركزي الذي سبق وتعرض لقصف جوي روسي.

وقتل 8 مدنيين على الأقل، بينهم 4 أطفال، في قصف صاروخي شنه الجيش السوري في محافظة إدلب التي يسيطر عليها مسلحون ينتمون لفصائل إرهابية شمال غربي سوريا.

وكثفت قوات الجيش السوري بدعم روسي وتيرة الغارات على المنطقة الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة الإرهابية سابقاً) وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أخرى أقل نفوذاً، منذ منتصف ديسمبر، في حين تحقق قوات الجيش السوري تقدماً على الأرض رغم وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في أغسطس ودعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد.

المصدر:الرؤية