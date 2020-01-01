المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام السوري يرتكب مجزرة في هجوم على مدرسة في إدلب

قتل ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال في هجوم على مدرسة في إدلب شمالي غرب سوريا، نفذه النظام السوري، يوم الأربعاء، ضمن حملة قصف كثيف تتعرض له المدينة التي ما زالت تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أحد الصواريخ أصاب جزءًا من المدرسة التي تحولت إلى مأوى للنازحين في بلدة سرمين في محافظة إدلب.

وقالت الجماعة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها إن النظام السوري قصف مناطق أخرى بالإضافة إلى هجوم على مدرسة في إدلب ، ومناطق في مدينة خان السبل في الريف الجنوبي للمدينة.

وعلى إثر ذلك، ردت فصائل المعارضة السورية بقصف على مناطق سيطرة النظام السوري في سهل الغاب، الواقعة في ريف حماة الشمالي الغربي.

ومنذ منتصف ديسمبر، كثفت قوات النظام السوري والقوات الروسية حملتها للقصف على جنوب إدلب على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في أغسطس.

المصدر:الوطن الخليجية