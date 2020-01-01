المرصد السوري لحقوق الانسان:التحالف الدولي يسلم “قسد” 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية في سوريا

1 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:التحالف يسلم "قسد" 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية
المرصد السوري لحقوق الانسان:التحالف يسلم "قسد" 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية

أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​، عن وصول 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية من ​التحالف الدولي​ إلى ​قوات سوريا الديمقراطية​ “قسد” في ​دير الزور​ السورية.
وأشار المرصد الى أن الشاحنات تحمل سيارات عسكرية وصهاريج ومعدات عسكرية ولوجستية، ودخلت من معبر الوليد الحدودي مع ​إقليم كردستان​ ​العراق​، موضحا أن المساعدات مكونة من مركبات عسكرية ذات دفع رباعي، وسيارات “همر” دعما لقوات سوريا الديمقراطية، توزعت ب​القامشلي​ و​الحسكة​ ودير الزور.

 

 

المصدر:الكلمة اونلاين

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