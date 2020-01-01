المرصد السوري لحقوق الانسان:التحالف الدولي يسلم “قسد” 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية في سوريا
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن وصول 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية من التحالف الدولي إلى قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في دير الزور السورية.
وأشار المرصد الى أن الشاحنات تحمل سيارات عسكرية وصهاريج ومعدات عسكرية ولوجستية، ودخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، موضحا أن المساعدات مكونة من مركبات عسكرية ذات دفع رباعي، وسيارات “همر” دعما لقوات سوريا الديمقراطية، توزعت بالقامشلي والحسكة ودير الزور.
المصدر:موقع النشرة