المرصد السوري لحقوق الانسان:مساعدات عسكرية جديدة لـ”قسد” من التحالف الدولي

سلّمت الولايات المتحدة الأمريكية 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية من التحالف الدولي إلى قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في دير الزور السورية.

هذا وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن الشاحنات تحمل سيارات عسكرية وصهاريج ومعدات عسكرية ولوجستية، ودخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

وأضاف أن قافلة المساعدات العسكرية هذه من التحالف الدولي تضم أكثر من 100 شاحنة، ودخلت إلى الأراضي السورية يوم 21 ديسمبر الماضي.

وأوضح أن المساعدات مكوّنة من مركبات عسكرية ذات دفع رباعي وسيارات “همر” دعماً لقوات سوريا الديمقراطية، حيث أفرغ قسم من الرتل في قاعدة “هيمو” بالقامشلي والقسم الآخر توجه نحو مناطق الحسكة ودير الزور.

ويذكر أن قوات التحالف الدولي مازالت تقدم باستمرار المساعدات اللوجستية والعسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها بديرالزور.

المصدر:ليفانت نيوز