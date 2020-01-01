المرصد السوري لحقوق الانسان:وصول 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية من التحالف الدولي إلى قوات سوريا الديمقراطية “قسد

1 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:التحالف يسلم "قسد" 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية
المرصد السوري لحقوق الانسان:التحالف يسلم "قسد" 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية

وصلت 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية من التحالف الدولي إلى قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في دير الزور السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن)، اليوم الأربعاء، إن الشاحنات تحمل سيارات عسكرية وصهاريج ومعدات عسكرية ولوجستية، ودخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

وأضاف أن قافلة المساعدات العسكرية هذه من التحالف الدولي تضم أكثر من 100 شاحنة، ودخلت إلى الأراضي السورية يوم 21 ديسمبر الماضي.

وأوضح أن المساعدات مكونة من مركبات عسكرية ذات دفع رباعي وسيارات “همر” دعما لقوات سوريا الديمقراطية، حيث أفرغ قسم من الرتل في قاعدة “هيمو” بالقامشلي والقسم الآخر توجه نحو مناطق الحسكة ودير الزور.

المصدر:مميز تك

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