مدير “المرصد السوري”: عدد الشهداء ارتفع إلى 9 بينهم 5 أطفال.. وهناك نحو 20 آخرين أصيبوا بجراح بعضهم بحالات حرجة جراء قصف صاروخي محمل بقنابل عنقودية انطلق من معسكرات قوات النظام في مطار “أبو الظهور” بريف إدلب الشرقي باتجاه مدرسة ومحيطها في بلدة سرمين.. على ما يبدو فإن النظام السوري قرر الاستمرار بقصف المناطق المدنية تزامنا مع العام الجديد.. لا يوجد أي هدف عسكري في محيط تلك المدرسة.. وإذا ما كانت هذه الصواريخ غير دقيقة فكيف يتم استهداف الأماكن المدنية بها؟ النزوح لم يتوقف على الإطلاق وكثافة القصف مرتبطة حاليا بالأحوال الجوية ليس إلا.. عملية النزوح بدأت في أبريل/نيسان من العام الفائت ووصلت إلى نحو مليون نازح في تلك المنطقة.. وقد ذهبوا إلى منطقة هي الآن مكتظة بالنازحين

مدير "المرصد السوري": عدد الشهداء ارتفع إلى 9 بينهم 5 أطفال.. وهناك نحو 20 آخرين أصيبوا مدير "المرصد السوري": عدد الشهداء ارتفع إلى 9 بينهم 5 أطفال.. وهناك نحو 20 آخرين أصيبوا بجراح بعضهم بحالات حرجة جراء قصف صاروخي محمل بقنابل عنقودية انطلق من معسكرات قوات النظام في مطار "أبو الظهور" بريف إدلب الشرقي باتجاه مدرسة ومحيطها في بلدة سرمين.. على ما يبدو فإن النظام السوري قرر الاستمرار بقصف المناطق المدنية تزامنا مع العام الجديد.. لا يوجد أي هدف عسكري في محيط تلك المدرسة.. وإذا ما كانت هذه الصواريخ غير دقيقة فكيف يتم استهداف الأماكن المدنية بها؟ النزوح لم يتوقف على الإطلاق وكثافة القصف مرتبطة حاليا بالأحوال الجوية ليس إلا.. عملية النزوح بدأت في أبريل/نيسان من العام الفائت ووصلت إلى نحو مليون نازح في تلك المنطقة.. وقد ذهبوا إلى منطقة هي الآن مكتظة بالنازحين Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, January 1, 2020