عناصر من “فيلق المجد” الموالي لتركيا يهشمون رأس مواطن دافع عن نفسه أثناء سرقة سيارته شمال الرقة

2 يناير,2020
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أكدت مصادر موثوقة لـ”المرصد السوري” مقتل مواطن في منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، بعد دفاعه عن نفسه أثناء محاولة مجموعة تابعة لـ”فيلق المجد”، إنزاله من سيارته بغرض سرقتها. وأوضحت المصادر أن الشاب مدنيا، قُتل بعد أن تلقى ضربات على الرأس بعصا حديدية.
وأفادت مصادر “المرصد السوري” بأن الفصائل الموالية لتركيا اعتقلت، اليوم، عددا من المواطنين في ريف بلدة تل أبيض. ووفقاً لمصادر “المرصد السوري”، أقدم عناصر من فصيل “أحرار الشرقية” التابع لـ”الجيش الوطني” ظهر اليوم، على اعتقال 9 مدنيين بينهم أطفال وكبار سن، من قرية الزيدي شرق بلدة سلوك دون توجيه تهم إليهم، وتم احتجازهم في سجن داخل بلدة سلوك بريف تل أبيض. 
ورصدت المصادر، اليوم، استمرار الفصائل الموالية لتركيا في ممارسة أبشع الانتهاكات بحق المدنيين ضمن المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً شمال شرق سوريا بفعل عملية “نبع السلام”، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان حادثا جديدا تمثل في اختطاف إحدى الفصائل المتواجدة في مدينة رأس العين (سري كانييه) شابا كرديا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد عودته إلى منزله برفقة والدته.
وقالت مصادر موثوقة إن الفصيل حاول قتل الشاب لكن تدخل أهالي الحي حال دون ذلك، ليقوم الفصيل بعد ذلك باختطافه، دون معلومات عما حل به. وأضافت المصادر أن “والدة الشاب حاولت مراراً وتكراراً استرجاع ولدها عبر وجهاء وأعيان مقربين من الفصائل، إلا أن محاولاتها جميعًا باءت بالفشل”، وسط معلومات بأن الفصيل الذي اختطف الشاب هو “فرقة الحمزة”.

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