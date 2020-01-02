مسلحون مجهولون يستهدفون عنصرين من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف دير الزور الشرقي

قُتل أحد عناصر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، اليوم، في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي، بعد أن أقدم مسلحون مجهولون، على اقتحام منزله وفتح نيران رشاشاتهم تجاهه. في سياق ذلك، أصيب عنصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” جراء اطلاق النار عليه من قبل مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، في بلدة ذيبان، بريف دير الزور الشرقي.

وكان “المرصد السوري”، وثق اليوم، استشهاد طفلة جراء انفجار آلية مفخخة أمام مقر سابق لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) في بلدة أبو الحمام بريف دير الزور الشرقي، والتي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.