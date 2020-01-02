بعد قصف متبادل بين قوات النظام والقوات التركية مساء أمس.. الهدوء الحذر يعود إلى منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهدافات متقطعة ومتبادلة بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، تشهدها محاور التماس في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، وسط غياب لطائرات النظام و”الضامن” الروسي عن أجواء المنطقة بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة هناك، فيما كانت مصادر “المرصد السوري” أكدت مساء أمس أن قصفاً مدفعياً استهدف محيط النقطة التركية في معرحطاط، فيما ردت القوات التركية المتمركزة في نقطة الصرمان بعدة قذائف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.