بعد تمهيد ناري مكثف.. الفصائل ومجموعات جهادية تنفذ هجوماً معاكساً على محوري جرجناز والتح بريف إدلب الجنوبي الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوماً عنيفاً تنفذه الفصائل ومجموعات جهادية على مناطق تقدمت إليها قوات النظام والمسلحين الموالين لها بريف إدلب الجنوبي الشرقي خلال الأيام القليلة الفائتة، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين على محوري التح وجرجناز، وسط قصف مكثف وعنيف تنفذه الفصائل منذ الصباح، في محاولة منها لمعاودة التقدم في المنطقة واسترجاع البلدة والقرية، فيما لا تزال طائرات النظام وروسيا غائبة عن الأجواء، وكان المرصد السوري نشر صباح اليوم، أنه رصد استهدافات متقطعة ومتبادلة بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، تشهدها محاور التماس في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، وسط غياب لطائرات النظام و”الضامن” الروسي عن أجواء المنطقة بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة هناك.