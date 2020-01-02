للمرة الثانية خلال 15 يوم.. دورية روسية – تركية مشتركة تتجول في الريف الغربي لمدينة عين العرب (كوباني)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة في الريف الغربي لمدينة عين العرب (كوباني) حيث انطلقت الدورية صباح اليوم الخميس واتجهت إلى منطقة زور مغار آخر مناطق الريف الغربي لعين العرب والتي تقع قبالة بلدة جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق حلب، وتعد هذه الدورية الـ 19 من نوعها منذ بدء تسيير الدوريات المشتركة مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، كما كان المرصد السوري رصد تسيير دورية مشتركة بين القوات التركية والروسية صباح الثلاثاء الـ 17 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث جابت الدورية الريف الغربي لمدينة عين العرب (كوباني) انطلاقاً من قرية آشمة ووصولاً إلى منطقة زور مغار آخر منطقة غرب عين العرب، والتي تقع قبالة بلدة جرابلس شمال شرق حلب.