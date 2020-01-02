بدعم من مروحيات التحالف.. قوات سوريا الديمقراطية تداهم بلدة الشحيل وتعتقل نحو 10 من تجار السلاح ومتورطين بتهريب عناصر في تنظيم “الدولة الإسلامية”

2 يناير,2020
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تواصل قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي حملاتها الأمنية ضمن مناطق سيطرتها بمحافظة دير الزور والتي تستهدف مهربين وتجار سلاح للحد من الفلتان الأمني المتواصل بشكل كبيرة ضمن مناطق نفوذها، وفي سياق ذلك رصد المرصد السوري مداهمة قوة كبيرة من قسد مؤلفة من 30 آلية عسكرية، لبلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، وذلك بدعم من طائرات التحالف المروحية، حيث نفذت مداهمات لمنازل تجار أسلحة ومهربين متورطين بتهريب عناصر في تنظيم “الدولة الإسلامية” إبان حصارهم في الجيب الأخير في شرق ديرالزور بالقرب من الحدود السورية – العراقية، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن العملية أسفرت عن اعتقال 8 من المطلوبين على الأقل، كما أصيب مدني من نازحي مدينة الميادين بالرصاص العشوائي، فيما أدعى أحد الذين جرى اعتقالهم بسرقة القوة المداهمة لذهب وأموال من منزله أثناء المداهمة، في حين عمد أقرباء للمعتقلين بقطع الطريق العام في البلدة صباح اليوم وأضرموا النيران بالإطارات المطاطية مطالبين بخروج أقربائهم.

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