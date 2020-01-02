المجموعات الجهادية والفصائل تواصل هجومها جنوب شرق إدلب وتستهدف مواقع قوات النظام بمفخختين.. ونحو 25 قتيلاً من الطرفين منذ الصباح

2 يناير,2020
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تتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة على محاور جنوب شرق مدينة إدلب، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل ومجموعات جهادية من جانب آخر، وذلك في إطار الهجوم المضاد الذي ينفذه الأخير منذ صباح اليوم على محوري التح وجرجناز، فيما رصد المرصد السوري تفجير هيئة تحرير الشام لعربتين مفخختين يقودهما انتحاريين من تحرير الشام في محور التح، كما تتواصل عمليات القصف المكثفة بين الطرفين على محاور القتال، بينما وثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف طرفي الاشتباك، حيث ارتفع إلى 15 على الأقل تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها ممن قتلوا بالمفخخات والقصف والاشتباكات منذ الصباح، كما قضى وقتل 8 مقاتلين من الفصائل والجهاديين، على صعيد متصل قصفت قوات النظام مناطق في مدينة معرة النعمان وكفرعويد وسفوهن بجبل الزاوية.

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