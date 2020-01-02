على وقع المعارك المشتعلة بريف إدلب.. القوات التركية تستقدم رتل عسكري جديد نحو نقاط المراقبة ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل عسكري جديد للقوات التركية من معبر كفرلوسين عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون شمال إدلب، ويتألف الرتل من عربات عسكرية مصفحة، وسيارات محملة بالمساعدات اللوجستية، حيث توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة ضمن ما تبقى من منطقة “خفض التصعيد”. وكان “المرصد السوري” قد رصد في 26 ديسمبر / كانون الأول المنصرم ، دخول رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي وذلك بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، حيث يتألف الرتل من 85 آلية على الأقل، اتجه قسم منه نحو النقطة التركية في العيس جنوب حلب، وقسم آخر توجه نحو الراشدين بضواحي حلب الغربي