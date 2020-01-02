قوات سوريا الديمقراطية تغلق جميع معابر التهريب النهرية في بلدة الشحيل شرق دير الزور

2 يناير,2020
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات سوريا الديمقراطية أغلقت المعابر المعابر المائية في بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي، والتي تستخدم بغرض التهريب بين مناطق نفوذها، والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، وبحسب مصادر “المرصد السوري”، يأتي إغلاق العبارات المائية على خلفية قيام شبان من أبناء بلدة الشحيل يومي أمس وأمس الأول بإطلاق قذائف من نوع ” آر بي جي” على مواقع قوات النظام المتمركزة في بلدة بقرص الواقعة على الضفة الثانية لنهر الفرات. وجدير بالذكر أن المعابر المائية يتم من خلالها نقل الأسمدة والإسمنت من مناطق سيطرة قوات النظام إلى مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية، بينما يتم نقل الحبوب والنفط الخام والمازوت المصفى محلياً والمواد التموينية من مناطق سيطرة قسد إلى مناطق سيطرة قوات النظام، ويعمل مئات الأشخاص في المعابر المائية تلك كحراس لها وعمال نقل.

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