انفجار بالقرب من أحد المنازل في بلدة الشحيل بعد 6 أيام من اجتماع وجهاء البلدة فيه بغية تشكيل فصيل محلي مسلح لحماية المنطقة

2 يناير,2020
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجاراً ضرب بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي بعد ظهر اليوم الخميس، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من أحد المنازل في البلدة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وأفادت مصادر المرصد السوري أن الانفجار وقع بجانب المنزل الذي عُقد فيه اجتماع في الـ 27 من شهر ديسمبر/كانون الاول الفائت، وضم وجهاء من البلدة بهدف تشكيل فصيل مسلح لحفظ الأمن في المنطقة وذلك في ظل حوادث القتل والاغتيالات المتصاعدة في المنطقة، كما يلاقي هذا التشكيل دعم القوات الأمريكية في حقل العمر النفطي.

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