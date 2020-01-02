مقتل وإصابة 5 عناصر في “فرقة المعتصم” الموالية لتركيا بعد عملية اغتيال طالتهم في مدينة عفرين شمال غرب حلب

2 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:اعتقال مدني على يد الفصائل المدعومة من أنقرة في عفرين
المرصد السوري لحقوق الانسان:اعتقال مدني على يد الفصائل المدعومة من أنقرة في عفرين

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 4 عناصر وإصابة آخر من “فرقة المعتصم” المدعومة تركياً، جراء عملية اغتيال طالتهم من قبل مسلحين مجهولين وهم متواجدين على أحد حواجز الفرقة عند مدخل مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، من جهة قرية الباسوطة التابعة لناحية شيراوا، وأشار “المرصد السوري” في 29 ديسمبر / كانون الأول من العام المنصرم، إلى أن مسلحين مجهولين هاجموا بالأسلحة الرشاشة مبنى مديرية “شرطة صوران” المدعومة تركياً في ريف حلب الشمالي، تزامنا مع ذلك هاجم مسلحون أحد الحواجز الأمنية التابعة لـ شرطة صوران والمعروف بـ حاجز “تلاليل” في بلدة صوران، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

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