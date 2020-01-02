قذائف قوات النظام الصاروخية تقتل مدني في معرة النعمان والطائرات الروسية تستهدف بلدة جنوب إدلب

2 يناير,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بجراح جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، فيما تواصل قوات النظام قصفها البري على مناطق متفرقة بالريف الإدلبي، حيث استهدفت بالقذائف والصواريخ بلدة بداما غرب إدلب، ومعصران وبابيلا بريف ادلب الجنوبي الشرقي، في حين شنت طائرات حربية روسية بعد ظهر اليوم الخميس غارات على بلدة بابولين بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، كما تتواصل المعارك بين الفصائل ومجموعات جهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، على محاور بريف إدلب الجنوبي الشرقي وسط استمرار القصف الصاروخي المتبادل بين الجانبين، ومعلومات عن مزيد من القتلى بين طرفي القتال.

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