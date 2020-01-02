18 قضوا أمس بينهم عنصرين من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و16 استشهدوا وقضوا وقتلوا في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية. ارتفع إلى 15 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الأربعاء إلى قافلة شهداء الثورة السورية

ففي محافظة إدلب استشهد 9 مواطنين بينهم مواطنتين و5 أطفال جراء سقوط صواريخ أرض – أرض على مدرسة ومناطق أخرى ببلدة سرمين

وفي محافظة الرقة استشهد 4 مواطنين بينهم طفلين اثنين ومواطنة جراء انفجار آلية مفخخة في بلدة سلوك التي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الرقة الشمالي.

وفي محافظة دير الزور استشهدت طفلة جراء انفجار آلية مفخخة أمام مقر سابق لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) في بلدة أبو الحمام بريف دير الزور الشرقي

فيما أكدت مصادر موثوقة لـ”المرصد السوري” مقتل مواطن في منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، بعد دفاعه عن نفسه أثناء محاولة مجموعة تابعة لـ”فيلق المجد”، إنزاله من سيارته بغرض سرقتها. وأوضحت المصادر أن الشاب مدنيا، قُتل بعد أن تلقى ضربات على الرأس بعصا حديدية.

كذلك قُتل أحد عناصر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي، بعد أن أقدم مسلحون مجهولون، على اقتحام منزله وفتح نيران رشاشاتهم تجاهه

بينما قتل عنصرين في قوات النظام جراء هجوم مسلحين مجهولين على نقطة أمنية في منطقة تلفينا بالقلمون الغربي من الريف الدمشقي