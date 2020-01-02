استمرارًا للفوضى الأمنية في درعا.. مسلحون مجهولون يقتلون عنصرًا بقوات النظام

2 يناير,2020
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل عنصر احتياط في صفوف قوات النظام في ريف محافظة درعا. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، أطلق ملثمان يستقلان دراجة نارية النار عليه بشكل مباشر على طريق المزيريب بريف درعا، ما تسبب بمقتله على الفور.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 235، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 164، وهم: 25 مدنيا بينهم 3 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 87 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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