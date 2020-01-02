مقتل وإصابة أكثر من 10 من قوات النظام خلال عملية تسلل تنفذها الفصائل المقاتلة على محاور ريف اللاذقية

قُتل 4 عناصر من قوات النظام وأصيب 8 آخرين، اليوم، في عملية تسلل للنقاط المتقدمة نفذتها الفصائل المقاتلة، على محور تلة الملك بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وقُتل عنصرين اثنين من الفصائل المقاتلة، خلال الاشتباكات مع قوات النظام على المحور ذاته.

وقصفت قوات النظام كل من بلدة بداما ومحيط الناجية بريف إدلب الغربي والطرقات المؤدية إلى محاور ريف اللاذقية.

ووثق “المرصد السوري” مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف طرفي الاشتباك بين الفصائل والتنظيمات الجهادية من جهة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، على محوري التح وجرجناز بريف إدلب الجنوبي الشرقي، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها ممن قتلوا بالمفخخات والقصف والاشتباكات منذ الصباح إلى 18 على الأقل، كما ارتفع تعداد الذين قضوا وقتلوا من المجموعات الجهادية إلى 10، في حين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بجراح جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

وتواصل قوات النظام قصفها البري على مناطق متفرقة بالريف الإدلبي، حيث استهدفت بالقذائف والصواريخ بلدة بداما غرب إدلب، ومعصران وبابيلا بريف إدلب الجنوبي الشرقي، في حين شنت طائرات حربية روسية بعد ظهر اليوم غارات على بلدة بابولين بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.