انفجار عبوة ناسفة بسيارة قيادي في الفصائل الموالية لتركيا وسط مدينة “جرابلس” 

2 يناير,2020
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دوت أصوات انفجارات في مدينة “جرابلس” شمال حلب الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، نتيجة عبوة ناسفة بسيارة قيادي في الفيلق الأول الذي يعد أحد حد مكونات “الجيش الوطني”، ما تسبب بإصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة، بالإضافة لخسائر مادية في مكان الانفجار.
ورصد “المرصد السوري”، في 26 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، أن المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لـ”أنقرة” لا تزال تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمني، في ظل فوضى انتشار السلاح بشكل كبير، حيث رصد “المرصد السوري” اغتيال مواطن على أطراف مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي الشرقي، بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار عليه، دون معرفة الأسباب والدوافع لذلك.

 

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