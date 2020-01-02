المرصد السوري لحقوق الانسان: المعارضة تبدأ هجومًا عنيفًا بريف إدلب الجنوبي

2 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان: المعارضة تبدأ هجومًا عنيفًا بريف إدلب الجنوبي
المرصد السوري لحقوق الانسان: المعارضة تبدأ هجومًا عنيفًا بريف إدلب الجنوبي

بدأت فصائل المعارضة السورية هجوما عنيفا، الخميس، في مناطق تقدمت إليها قوات النظام وخلال الايام الماضية بريف إدلب الجنوبي .

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين على محوري التح وجرجناز، وسط قصف مكثف وعنيف تنفذه الفصائل منذ الصباح، في محاولة منها لمعاودة التقدم في المنطقة واسترجاع البلدة والقرية.

وحسب المرصد، لا تزال طائرات النظام وروسيا غائبة عن الأجواء بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة.

المصدر:مصراوي

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